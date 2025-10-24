Moldavie: l'homme d'affaires Alexandru Munteanu nommé Premier ministre du prochain gouvernement pro-UE

La présidente moldave Maia Sandu lors d'une conférence de presse le 29 septembre 2025 à Chisinau ( AFP / Daniel MIHAILESCU )

La présidente moldave pro-UE, Maia Sandu, a nommé vendredi l'économiste et homme d'affaires Alexandru Munteanu, novice en politique, au poste de Premier ministre après la victoire de son parti aux élections législatives du mois dernier.

Le parti de centre droit proeuropéen Action et Solidarité (PAS), au pouvoir depuis 2021, a remporté fin septembre 55 sièges au Parlement sur un total de 101, un seuil suffisant pour former un nouveau gouvernement seul et maintenir l'ex-république soviétique sur sa voie pro-Union européenne.

Le scrutin, dans ce pays de 2,4 millions d'habitants, avait été marqué par des accusations d'ingérence russe, ce que Moscou a nié.

La présidente Maia Sandu a choisi M. Munteanu pour stimuler l'économie du pays, l'un des plus pauvres d'Europe, frontalier de l'Ukraine en guerre et de la Roumanie, membre de l'UE.

"Après consultation des groupes parlementaires, j'ai signé aujourd'hui le décret nommant M. Alexandru Munteanu candidat au poste de Premier ministre de la République de Moldavie", a déclaré Mme Sandu sur Facebook.

Le Parlement devrait confirmer par un vote la nomination de M. Munteanu la semaine prochaine.

M. Munteanu, âgé de 61 ans, n'a pas d'expérience en politique et n'est apparu que rarement en public.

En 2016, il a fondé une entreprise gérant des investissements au Bélarus, en Moldavie et en Ukraine, où il a vécu plusieurs années avant de partir pour Bucarest après l'invasion russe à grande échelle de 2022.

Il possède la citoyenneté moldave, roumaine et américaine.

Comme Maia Sandu, il a travaillé par le passé à la Banque mondiale. Il a également enseigné à l'université, avec notamment pour élève le Premier ministre moldave sortant, Dorin Recean.

M. Munteanu est diplômé de l'université Columbia à New York, où il a obtenu un master en gestion de politique économique, et de l'Université d'Etat de Moscou, où il a décroché un master en physique.

- "Agacé" -

Il a présidé pendant plus de trente ans l'Alliance française en Moldavie, le premier centre culturel étranger dans le pays et a été fait Chevalier de la légion d'honneur en 2006.

Dans une interview sur une chaîne de télévision la semaine dernière, Alexandru Munteanu s'est dit "agacé" par les affirmations selon lesquelles le pays compte parmi les plus pauvres d'Europe.

"Je suis venu pour aider", a-t-il expliqué, "et je ferai tout mon possible pour que nous rejoignions l'Union européenne d'ici 2028".

Les négociations d'adhésion de la Moldavie à l'UE ont commencé en juin 2024.

Le dirigeant de l'opposition prorusse, Igor Dodon, l'a dépeint comme "professionnel" et " bon économiste" tout en assurant que son parti ne lui accorderait pas son vote. "L'économie et la politique sont des choses très différentes", a-t-il justifié.

Pour l'analyste politique Nicolae Negru, le choix de M. Munteanu au poste de Premier ministre révèle un glissement des priorités du pays, des questions de sécurité vers l'économie.

Les Moldaves "ont opté pour l'Union européenne et, automatiquement, cela veut dire qu'ils ont choisi la paix et la prospérité. Le nouveau gouvernement doit les garantir et doit répondre aux attentes des votants", a-t-il estimé auprès de l'AFP.