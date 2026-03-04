Les dirigeants de l'UE vont demander à la CE de stabiliser le marché du carbone, selon un document

Réunion interinstitutionnelle de l'UE entre la CE, la BCE et l'Eurogroupe à Bruxelles
Les dirigeants des vingt-sept pays de l'Union européenne vont demander à la Commission de présenter des propositions pour stabiliser le marché du carbone et corriger son impact sur le prix de l'électricité, selon un projet de conclusions du prochain sommet européen consulté par Reuters.
(Reportage de Kate Abnett, version française Tangi Salaün)
