Moins d'une semaine après sa victoire contre l'OM, l'Atalanta vire son coach
Une victoire contre l’OM et puis s’en va.
Longtemps considéré sur un siège éjectable, Ivan Jurić n’est plus l’entraîneur de l’Atalanta. Le successeur de Gian Piero Gasperini n’a pas résisté à la lourde défaite contre Sassuolo ce week-end (0-3). La deuxième seulement cette saison en Serie A pour la Dea , 13 e et qui a collectionné les nuls en championnat (7).…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer