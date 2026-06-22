Mohamed Salah veut marquer l’histoire de son pays

Le Pharaon du peuple. L’Égypte s’est imposée (3-1), ce lundi matin, face à la Nouvelle-Zélande à Vancouver. À la baguette, un Mohamed Salah flamboyant auteur d’un pion et d’une passe dé . Une prestation qui est à l’origine de la toute première victoire en Coupe du monde du pays.

L’ailier de Liverpool est revenu sur cet exploit : « Nous pouvons entrer dans l’histoire en terminant premiers du groupe et, dans les années à venir, vous vous souviendrez de cela comme de l’un de nos plus grands exploits. Il faut simplement profiter d’aujourd’hui, profiter de demain, puis se concentrer sur le prochain match. » …

EM pour SOFOOT.com