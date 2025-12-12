Mohamed Salah va faire son retour avec Liverpool

Tout est bien qui finit bien, pour le moment.

Outre-Manche, les médias britanniques n’utilisent même plus le conditionnel. Selon eux, à commencer par The Athletic, c’est désormais certain : Mohamed Salah va faire son retour dès ce week-end dans le groupe d’Arne Slot. Le Néerlandais avait mis la balle dans le camp de l’Égyptien ce vendredi midi en conférence de presse, et il semblerait donc que la réunion tant attendue se soit conclue sur une issue positive. Les Reds défient Brighton ce samedi après-midi à Anfield, alors qu’ils pointent à une triste dixième place au classement, dix points derrière le leader Arsenal.…

AL pour SOFOOT.com