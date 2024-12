information fournie par So Foot • 11/12/2024 à 13:17

Mohamed Salah et Kylian Mbappé intègrent un cercle très fermé en Europe

Bienvenue au club des quinquas !

Tous deux victorieux avec leurs équipes respectives ce mardi soir en Ligue des champions, à Gérone pour Liverpool (0-1) et à Bergame pour le Real Madrid (2-3), Mohamed Salah et Kylian Mbappé ont également profité de la soirée pour inscrire leur 50 e pion dans la compétition , intégrant ainsi le prestigieux top 10 des meilleurs buteurs européens , dominé par Cristiano Ronaldo (141 buts), Lionel Messi (129 buts) et Robert Lewandowski qui a récemment franchi la barre symbolique des 100 réalisations (101 buts).…

FG pour SOFOOT.com