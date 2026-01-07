Mohamed Amoura s'excuse auprès d'un supporter iconique de la RDC

La plaisanterie ne passe pas. Après la victoire au finish de l’Algérie face à la RDC ce mardi en huitièmes de la CAN (1-0), l’attaquant algérien Mohamed Amoura y est allé de son chambrage .

Se plantant face à Michel Kuka Mboladinga, ce supporter des Léopards devenu une icône en tenant la même pose pendant 90 minutes, le joueur des Fennecs a imité l’homme-statue : comme lui, il s’est arrêté, a levé le bras droit, avant de se laisser tomber sur la pelouse. …

CMF pour SOFOOT.com