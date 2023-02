Mobilisation contre la réforme des retraites : Gabriel Attal exprime son "profond respect" pour les manifestants

Interrogé sur la mobilisation massive mardi 31 janvier, le ministre dit y voir l'expression de "l'attachement" des Français au système de retraites, que l'exécutif dit vouloir "sauver" par son projet de réforme.

Gabriel Attal, le 18 janvier 2023, à Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

Après le premier acte du 19 janvier, le deuxième temps-fort de mobilisation contre la réforme des retraites a rassemblé entre 1,27 million de personnes selon la police et plus de 2,5 millions selon les syndicats à travers la France, mardi 31 janvier. Le gouvernement par la voix d'Elisabeth Borne, a dit entendre les "interrogations" suscitées par le projet de loi, tout en assurant vouloir maintenir son "cap".

"Il faut non seulement entendre mais comprendre le message passé à l'occasion de ces mobilisations", a insisté de son côté Gabriel Attal, mercredi 1er février. "J'ai un profond respect pour les Français qui prennent une journée pour faire valoir leurs convictions, et en l'occurence ici leur opposition à une réforme" , a lancé le ministre délégué aux Comptes publics, dans un entretien à France Inter .

"Attachement profond à notre système"

"Parfois la discussion est difficile, Il y a des inquiétudes, des doutes, face à une réforme qui évidemment demande un effort, travailler progressivement plus longtemps à l'horizon 2030", a t-il poursuivi, dans la lignée de son homologue du Travail Olivier Dussopt qui avait admis quelques minutes auparavant, sur France 2 , que la réforme n'était pas menée "de gaieté de coeur.

Face à la constestation, Gabriel Attal veut y voir un message global. "Ce que je vois derrière ces mobilisations, je pense que ça peut nous unir, c'est un attachement profond à notre système de retraite par répartition" , a t-il jugé.

Au soir d'une mobilisation historique, les huit principaux syndicats français ont appelé mardi à deux nouvelles journées de grèves et de manifestations, mardi 7 et samedi 11 février. "Le gouvernement doit entendre le rejet massif de ce projet et le retirer", a déclaré Patricia Drevon, secrétaire confédérale de Force ouvrière, lisant un communiqué de l'intersyndicale (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU) lors d'une conférence de presse au siège de Force ouvrière.

L'intersyndicale appelle d'ici mardi prochain "à multiplier les actions, initiatives, réunions ou assemblées générales partout sur le territoire, dans les entreprises et services, dans les lieux d'étude, y compris par la grève". Elle annonce une nouvelle intersyndicale le 7 février au soir.