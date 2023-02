Retraites: une réforme menée "pas de gaieté de coeur", selon Olivier Dussopt

Le ministre du Travail a abondé dans le sens du couple Macron/Borne, qui insiste depuis plusieurs jours sur le caractère "indispensable" du projet de réforme, largement impopulaire dans l'opinion.

Olivier Dussopt, le 31 janvier 2023, à l'Assemblée nationale ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Nous savons que c'est difficile". Au lendemain de la deuxième journée nationale de mobilisation contre la réforme des retraites, Olivier Dussopt a défendu un projet selon lui "nécessaire" pour sauver le système par répartition, mettant en avant le déficit qui ira en s'aggravant dans les prochaines années.

"Il n'y a pas un gouvernement qui mène une réforme des retraites de gaieté de coeur"

La veille, après une nouveau temps-fort social de constestation anti-réforme, Elisabeth Borne avait assuré entendre les "interrogations" et les "doutes" suscités par la réforme, tout en assurant vouloir maintenir son "cap", au soir d'une nouvelle mobilisation massive contre le projet.

"Il n'y a pas un gouvernement qui mène une réforme des retraites de gaieté de coeur. Nous savons que c'est difficile", a considéré pour sa part Olivier Dussopt, mercredi 1er février, sur le plateau des Quatre Vérités de France 2 . De quoi faire "vaciller" l'exécutif sur ses certitudes? "Non, parce que nous savons que cette réforme est nécessaire. Le système ne tient pas, est en déficit dès 2023, et va en s'aggravant", a t-il fait valoir.

Mardi, Elisabeth Borne a invoqué la "responsabilité" du gouvernement pour mener à bien son grand chantier législatif de l'hiver. "La réforme des retraites suscite des interrogations et des doutes. Nous les entendons. Le débat parlementaire s'ouvre. Il permettra, dans la transparence, d'enrichir notre projet avec un cap: assurer l'avenir de notre système par répartition. C'est notre responsabilité!", a tweeté la Première ministre, lors de la première réaction gouvernementale à la deuxième journée de grèves et manifestations, encore plus massive que la première