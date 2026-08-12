Mme Collins, de la Fed de Boston, serait ouverte à une hausse des taux d'intérêt en septembre, selon le Financial Times

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La présidente de la Banque fédérale de réserve de Boston, Susan Collins, serait favorable à une hausse des taux d’intérêt en septembre si l’inflation restait élevée, alors que les Américains les plus modestes ont du mal à « joindre les deux bouts » et que la guerre en Iran a aggravé les pressions sur le coût de la vie, a rapporté mercredi le Financial Times.

Mme Collins a déclaré au FT lors d’une interview qu’elle serait disposée à soutenir une hausse dès septembre si les données l’exigeaient. « Je considère qu’il est possible que la situation économique des prochains mois nécessite un resserrement de la politique monétaire, et je serais prête à relever les taux dans ce contexte », a-t-elle déclaré.

La présidente de la Fed de Boston n’est actuellement pas membre votant du Comité fédéral de l’open market (FOMC), l’instance de la banque centrale chargée de fixer les taux.