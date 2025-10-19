MLS : nouveau triplé pour Messi, sacré meilleur buteur de la phase régulière
Nashville 2-5 Inter Miami
Buts : Surridge (43 e ) & Shaffelburg (45 e +1) pour Nashville // Messi (34 e , 63 e SP & 81 e ), B. Rodríguez (67 e ) & Segovia (90 e +1) pour Miami
Non, Leo Messi n’est pas encore à la retraite.…
JB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer