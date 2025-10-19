information fournie par So Foot • 19/10/2025 à 11:00

MLS : nouveau triplé pour Messi, sacré meilleur buteur de la phase régulière

Nashville 2-5 Inter Miami

Buts : Surridge (43 e ) & Shaffelburg (45 e +1) pour Nashville // Messi (34 e , 63 e SP & 81 e ), B. Rodríguez (67 e ) & Segovia (90 e +1) pour Miami

Non, Leo Messi n’est pas encore à la retraite.…

