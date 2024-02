"Mitterrand, d'Allemagne" : quand Joe Biden s'emmêle les pinceaux en parlant d'Emmanuel Macron

L'âge de Joe Biden est souvent présenté par ses adversaires comme un handicap pour sa réélection.

Joe Biden à Wahsington, aux États-Unis, le 21 janvier 2022, et Emmanuel Macron à Bruxelles, en Belgique, le 18 juillet 2023. ( AFP / SAUL LOEB )

Une petite trentaine d'année de retard. Le président américain Joe Biden a confondu dimanche 4 février son homologue français Emmanuel Macron avec le prédécesseur de ce dernier, François Mitterrand. Une séquence filmée, devenue virale sur internet.

Joe Biden, 81 ans, qui prononçait un discours dimanche à Las Vegas, dans le Nevada, a décrit une réaction de son homologue français lors d'une réunion du G7 en 2020. En plus de se tromper sur le nom du dirigeant, il lui attribue une mauvaise nationalité, avant de se reprendre.

"J'ai dit : 'L'Amérique est de retour'", dit Joe Biden dans la vidéo. "Mitterrand, d'Allemagne- je veux dire, de France, m'a regardé et dit : 'vous savez, quoi, pourquoi, vous êtes de retour combien de temps' ", ajoute-t-il, selon une transcription de la Maison Blanche. La vidéo, où l'on voit Joe Biden hésiter et chercher ses mots, a été vue et partagée des milliers de fois sur X (ex-Twitter).

François Mitterrand a dirigé la France de 1981 à 1995, avant de décéder en 1996. Emmanuel Macron est président depuis 2017.

Un handicap pour sa réélection ?

L'âge du président démocrate est souvent p résenté par ses adversaires comme un handicap pour sa réélection . Joe Biden a par le passé déjà fait des gaffes embarrassantes de ce genre, notamment en septembre 2022 en appelant une parlementaire décédée lors d'une conférence qu'elle avait aidé à organiser. "Jackie, vous êtes ici ? Où est Jackie ? Je croyais qu'elle était là", avait il dit en référence à la représentante de l'Indiana Jackie Walorski, morte un mois avant.

Mais son grand rival côté républicain, l'ancien président Donald Trump, 77 ans, n'a pas échappé non plus à des moments de confusion. En janvier, il a mentionné sa rivale pour l'investiture républicaine Nikki Haley au lieu de l'ancienne présidente de la chambre des Représentants, la démocrate Nancy Pelosi.

Donald Trump a ainsi affirmé que Nikki Haley était en charge de la sécurité du Capitole lors de la violente attaque de ses partisans le 6 janvier 2021 contre cette institution.

Une erreur qui a amené Nikki Haley à s'interroger sur la capacité mentale de Donald Trump à revenir à la Maison Blanche . Joe Biden n'avait lui non plus pas manqué de rebondir sur la gaffe de Donald Trump. "Je ne suis pas d'accord sur tout avec Nikki Haley, mais nous sommes tout à fait d'accord sur cela: elle n'est pas Nancy Pelosi", avait-il ironisé.