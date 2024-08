Mitsubishi Motors se joint au "partenariat stratégique" exploré par Honda et Nissan dans l'électrique

( AFP / YUICHI YAMAZAKI )

Le constructeur automobile Mitsubishi Motors a signé un protocole d'accord avec ses compatriotes Honda et Nissan pour rejoindre leur projet de "partenariat stratégique" dans l'électrique face à leurs défis communs, ont annoncé les trois groupes jeudi.

"La collaboration avec des partenaires est essentielle dans l'industrie automobile d'aujourd'hui, qui connaît des changements rapides en raison d'innovations technologiques telles que l'électrification", a déclaré le président de Mitsubishi Motors Takao Kato, cité dans un communiqué commun.

Honda et Nissan, respectivement deuxième et troisième constructeur automobile japonais derrière Toyota, avaient annoncé en mars une étude de faisabilité sur leurs perspectives de collaboration dans les plateformes de logiciels pour l'automobile, des composants clés pour véhicules électriques et d'autres produits complémentaires.

"L'industrie automobile se trouve dans une période de transformation qui ne se produit qu'une fois par siècle", a souligné jeudi Toshihiro Mibe, patron de Honda, également cité dans le communiqué.

"Nous espérons que la combinaison des technologies et des connaissances cultivées par Nissan et Honda, ainsi que la force et l'expérience de Mitsubishi Motors, nous permettra de résoudre plus rapidement les différents problèmes liés à l'électrification" à l'échelle mondiale, a-t-il ajouté.

Les constructeurs nippons cherchent à se renforcer rapidement dans l'électrique, un marché dont le décollage mondial depuis quelques années, surtout en Chine et en Europe, a pris de vitesse toute l'industrie automobile japonaise.

Au Japon également, même si la vague électrique y est plus faible qu'ailleurs, le marché automobile, historiquement ultra-dominé par les marques nippones, est désormais secoué par l'américain Tesla, l'arrivée du champion chinois de l'électrique BYD et le retour du sud-coréen Hyundai, là aussi avec des véhicules électrifiés.

Face à ces défis, les alliances entre constructeurs "peuvent offrir plusieurs avantages stratégiques dans des domaines tels que le partage des coûts et de la main d'oeuvre en matière de recherche et développement, les économies d'échelle et la pénétration du marché", a souligné l'analyste Tatsuo Yoshida de Bloomberg Intelligence, récemment interrogé par l'AFP.

Néanmoins, "si ces collaborations peuvent apporter des avantages significatifs, leur succès dépendra d'une intégration et d'une exécution efficaces", selon lui.