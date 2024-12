Mitchel Bakker, back dans les bacs

Buteur pour la troisième fois de la saison, Mitchel Bakker a sorti une drôle de performance face à Sturm Graz dans un rôle d'ailier droit. Ne vous fiez pas à ses mauvaises saisons au PSG, le Néerlandais est désormais capable de trouver le chemin des filets, d'enchaîner les allers-retours et d'être fiable défensivement. Une renaissance à seulement 24 ans.

Il y a les fameux « joueurs de collectif » et il y a Mitchel Bakker. 56 secondes après sa sortie contre Sturm Graz, alors que le score était encore nul et qu’il venait de signer 80 bonnes minutes, il aurait pu faire preuve d’égoïsme, ne pas taper dans la main de Bruno Genesio et se mettre une serviette sur la tête au fond du banc de touche comme tant d’autres. Mais il était encore debout, bras en l’air et gorge déployée, pour célébrer comme il se doit le but de la victoire de Hákon Haraldsson, le gars qui venait tout juste de le remplacer, plus qu’il n’avait exulté sur sa propre réalisation. Celle-ci, sa première en vingt matchs de Ligue des champions, était pourtant primordiale en donnant deux buts d’avance au LOSC et ponctuait une première mi-temps cohérente de sa part.

Kylian Mbappé m’avait dit beaucoup de bien de lui aussi au niveau de la personnalité. Il m’a dit qu’il était aimé par tout le monde dans le vestiaire.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com