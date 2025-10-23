Missiles hypersoniques : la Corée du nord confirme deux tirs "d'armement de pointe", l'ombre du nouveau "Hwasong-20" plane

Ce test visait à renforcer "la durabilité et l'efficacité de la dissuasion stratégique contre les ennemis potentiels", a rapporté l'agence officielle KCNA.

Une retransmission de test de missile en Corée du Nord, en 2019 (illustration) ( AFP / JUNG YEON-JE )

Six semaines après avoir annoncé le test d'un nouveau moteur pour ses futurs missiles balistiques Hwasong-20, la Corée du Nord a confirmé jeudi 23 octobre avoir tiré des missiles hypersoniques présentés comme de l'"armement de pointe". Selon l'agence nord-coréenne KCNA, ces essais sont menés afin de mettre à l'essai ses capacités de défense contre les "ennemis potentiels" du régime. Le lancement de missiles a été détecté mercredi par l'armée sud-coréenne.

La Corée du Nord a affirmé que les deux "projectiles hypersoniques" avaient décollé au sud de la capitale, Pyongyang, et atteint une cible dans le nord-est du pays. Les médias nord-coréens n'ont cependant pas communiqué de détails sur la portée, la trajectoire ou la vitesse en vol des missiles. La manœuvre est survenue à une semaine seulement du sommet de la Coopération économique Asie-Pacifique (Apec) convoqué dans la ville sud-coréenne de Gyeongju où sont attendus plusieurs dirigeants, dont le président américain Donald Trump.

L'absence de Kim Jong Un lors du lancement pourrait indiquer que Pyongyang cherchait à "atténuer" son incidence, a déclaré à l'AFP Yang Moo-jin, ancien président de l'Université des études nord-coréennes de Séoul. "Cependant, compte tenu de sa portée, le missile hypersonique est destiné à viser le Sud", a-t-il souligné, en insistant sur le contexte de l'Apec.

Un haut responsable militaire du régime cité par l'agence officielle KCNA, Pak Jong Chon, a affirmé que "ce nouveau système d'armement de pointe (était) une preuve évidente de l'amélioration constante des capacités techniques d'autodéfense" de la Corée du Nord. Ce test visait à renforcer "la durabilité et l'efficacité de la dissuasion stratégique contre les ennemis potentiels", a rapporté l'agence. Sur des images diffusées par KCNA, on peut voir un missile volant dans les airs avant de frapper une cible et d'exploser dans un nuage de fumée.

Un essai du nouveau fleuron des missiles longue portée nord-coréens?

Les missiles hypersoniques se propulsent à plus de cinq fois la vitesse du son et peuvent manœuvrer en plein vol, ce qui les rend plus difficiles à suivre et intercepter. Ce type de missile a été déployé cette année en Ukraine par la Russie, avec laquelle la Corée du Nord a récemment renforcé ses liens, et par l'Iran contre Israël.

La Corée du Nord avait présenté en octobre son missile balistique intercontinental (ICBM) "le plus puissant" lors d'un défilé militaire à Pyongyang auquel ont assisté des hauts responsables de Russie et de Chine, à l'occasion du 80e anniversaire du parti unique. La portée de frappe du Hwasong-20 "ne connaît aucune limite", s'étaient alors félicitées les autorités, vantant les capacités d'un missile pouvant atteindre selon elles 15.000 kilomètres.