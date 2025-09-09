Missiles intercontinentaux : la Corée du Nord teste un nouveau moteur à combustible solide sous les yeux de Kim Jong Un

Ce moteur à propergol solide est destiné à équiper les futurs missiles balistiques à longue portée Hwasong-20, dont le rayon d'action serait susceptible de s'étendre juste qu'au territoire continental des Etats-Unis.

Kim Jong Un, à Pyongyang, le 19 juin 2024 ( POOL / VLADIMIR SMIRNOV )

La course à l'armement de la Corée du nord est passée lundi 9 septembre par le test d'un moteur à combustible solide, conçu pour les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), a annoncé l'agence nord-coréenne KCNA.

L'Administration des missiles nord-coréenne "a procédé le 8 septembre à un nouveau test au sol d'un moteur à propergol solide à forte poussée utilisant un matériau composite en fibre de carbone", a rapporté KCNA dans un communiqué en anglais. Les missiles recourant à ce type de combustible sont plus maniables et plus sûrs, en comparaison avec ceux à combustible liquide, d'après les experts.

Dernière étape du développement, assure Pyongyang

Simples d'utilisation et pouvant assurer une forte poussée durant tout le temps de combustion, les moteurs à propergol solide sont constitués d'une carcasse servant de réservoir unique. Il n'est pas nécessaire de faire le plein de combustible avant le lancement, ce qui rend le déploiement des missiles plus rapide, et complexifie par conséquent leur identification et leur destruction par un éventuel adversaire. Ce nouveau moteur de fusée "annonce un changement significatif dans l'expansion et le renforcement des forces stratégiques nucléaires" de la Corée du Nord, a affirmé M. Kim, selon KCNA. Cet essai est le "neuvième test au sol" et "le dernier du processus de développement", a précisé l'agence. Les images diffusées par les médias d'Etat montrent Kim Jong Un observant la flamme du moteur. Une autre photo montre ce qui semble être une flamme rouge horizontale sortant de l'engin.

Ce test intervient quelques jours après la visite de M. Kim à Pékin, où il a assisté à un défilé militaire aux côtés de ses homologues chinois et russe, Xi Jinping et Vladimir Poutine. La Corée du Nord procède depuis plusieurs années à des essais de missiles à longue portée, apparemment capables d'atteindre le continent américain.

Pyongyang martèle qu'il n'a pas l'intention de renoncer à ses armes nucléaires. Il a en outre qualifié le président sud-coréen Lee Jae-myung d'"hypocrite" pour ses propos appelant à une "voie vers la dénucléarisation". "Le Nord restera ferme sur sa position de ne pas abandonner les armes nucléaires, le prestige et l'honneur de l'Etat", a insisté la Corée du Nord en août.