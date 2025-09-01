Missiles, drones, laser... La Chine dévoile ses nouvelles armes

L'armée chinoise a promis des équipements "de fabrication nationale" et "en service".

Des militaires chinois à Pékin, en Chine, le 20 août 2025. ( AFP / PEDRO PARDO )

La Chine présente mercredi 3 septembre les nouveautés de son arsenal lors d'un défilé grandiose. Une manière de manifester sa puissance aux yeux du monde, surtout face aux États-Unis, dans un contexte de tension croissante.

Les photos prises lors des répétitions et publiées en ligne ont permis d'en savoir plus sur les équipements qui feront mouvement lors de la parade célébrant les 80 ans de la fin de la Deuxième Guerre mondiale le 3 septembre sur l'avenue longeant la place Tiananmen à Pékin.

Une part de secret subsiste, autour de ce qui pourrait être une gigantesque arme laser par exemple. Promesse de l'armée : les équipements présentés seront "de fabrication nationale" et "en service".

• Des "aigles" pour contrer l'US Navy

Quatre nouveaux missiles anti-navires (YJ-15, YJ-17, YJ-19 et YJ-20) longs de plusieurs mètres ont été aperçus. "YJ" est l'abréviation de "Ying Ji" ("attaque d'aigle" en chinois). Ces missiles peuvent être lancés depuis des bateaux ou des avions et sont conçus pour infliger des dommages critiques à de grands navires. Les modèles YJ-17, YJ-19 et YJ-20 pourraient être hypersoniques, c'est-à-dire voler à au moins cinq fois la vitesse du son.

"Il est nécessaire pour la Chine de développer une puissante capacité de lutte anti-navires et anti-porte-avions afin d' éviter que les États-Unis ne constituent une menace grave pour la sécurité nationale chinoise ", dit à l' AFP Song Zhongping, un commentateur militaire et ex-instructeur de l'armée chinoise, en évoquant les tensions dans le détroit de Taïwan et en mer de Chine méridionale.

• Des drones en forme de torpille

Deux nouveaux véhicules sous-marins sans pilote, extra-larges et en forme de torpille, ont été entrevus lors des répétitions. Le premier, avec l'inscription "AJX002", fait de 18 à 20 mètres de long, note le site internet spécialisé Naval News. Le second était dissimulé sous une bâche.

Si en marine de surface, la Chine est toujours derrière les États-Unis en termes de puissance de projection, elle possède selon Naval News le plus grand programme au monde de ces "robots autonomes sous-marins de très grande taille sans équipage" (XLUUV) – avec au moins cinq types déjà en service.

• Le bouclier anti-missile HQ-29

Encore entouré de mystère, le HQ-29 est décrit par certains analystes chinois comme un "chasseur de satellites" capable d'intercepter les missiles à 500 km d'altitude, en dehors de l'atmosphère terrestre, mais aussi des satellites situés en orbite basse. Monté sur un véhicule à roues, le système dispose de deux lanceurs-conteneurs de missiles, chacun d'environ 1,5 mètre de diamètre. La taille et la vitesse des missiles seraient considérables, selon de nombreux observateurs chinois.

Ses capacités pourraient en faire le système d'interception le plus avancé de Chine à ce jour et l'un des plus performants au monde.

• Le laser "le plus puissant au monde"?

Un énorme véhicule rectangulaire aux couleurs camouflage a été entrevu sous une bâche. Il s'agirait d'un système de défense capable d'abattre missiles et drones grâce à un puissant laser, selon le quotidien hongkongais SCMP.

Le compte X "Zhao DaShuai", lié à l'armée chinoise, affirme qu'il s'agit du "système de défense aérienne laser le plus puissant au monde".

• Une nouvelle arme nucléaire?

Les missiles balistiques intercontinentaux, capables de porter des têtes nucléaires, symboles de puissance par excellence, devraient figurer en bonne place lors du défilé. "Nous présenterons une nouvelle génération d'armes nucléaires" , dit à l' AFP l'analyste Song Zhongping.

• De nouveaux blindés

Des véhicules de nouvelle génération ont été vus, en particulier un nouveau char léger -un peu plus petit que l'emblématique Type 99A.

Si le matériel exhibé le 3 septembre est bel et bien produit en Chine et "en service" comme l'a dit l'armée, alors cette dernière "a effectivement connu une modernisation significative par rapport aux autres grandes armées avancées du monde", note James Char, professeur spécialiste de l'armée chinoise à l'Université technologique de Nanyang, à Singapour. "Cependant, nous ne serons pas en mesure d'évaluer les capacités réelles de toutes les armes et équipements (présentés) dans ce cadre cérémoniel", tempère-t-il.