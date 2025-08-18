Mis à l'écart par Manchester United, Rasmus Højlund pourrait revenir en Serie A
Oh, encore un flop de Manchester United.
Acheté pour plus de 70 patates, aucune action mémorable si ce n’est des loupés et une revente à moindre coût deux saisons plus tard, voici le joli parcours d’un achat prometteur de Manchester United. Pas retenu pour la rencontre face à Arsenal, Rasmus Højlund fait partie de cette catégorie, comme de nombreux joueurs passés par les Red Devils . Heureusement pour lui (et pour le club), l’AC Milan devrait rapidement passer à l’attaque pour s’octroyer les services de l’attaquant danois.…
RFP pour SOFOOT.com
