Minerais ukrainiens : Vladimir Poutine appelle à des investissements américains dans les "nouveaux territoires historiques" russes

Donald Trump a dans le même temps assuré être "très proche" d'un accord avec l'Ukraine sur l'extraction de terres rares.

Vladimir Poutine à Moscou, en Russie, le 24 février 2025. ( POOL / MIKHAIL METZEL )

Alors que les États-Unis et l'Ukraine sont en négociations sur le même sujet, le président russe Vladimir Poutine a appelé de ses vœux lundi 24 février des investissements américains pour exploiter les minerais stratégiques se trouvant dans le sol des territoires d'Ukraine occupés par l'armée russe.

"Nous sommes prêts à attirer des partenaires étrangers dans nos nouveaux territoires historiques qui ont été restitués à la Russie. Il y a là certaines réserves. Nous sommes prêts à travailler avec nos partenaires, y compris américains , dans les nouvelles régions", a déclaré Vladimir Poutine lors d'un entretien télévisé.

Ces déclarations interviennent alors que Kiev et Washington sont en négociations en vue d'un accord donnant un accès aux entreprises américaines aux minerais stratégiques ukrainiens. Le président américain Donald Trump veut obtenir cet accord pour compenser Washington pour l'aide militaire et financière déjà livrée et son administration a multiplié les pressions sur le dirigeant ukrainien Volodymyr Zelensky pour qu'il signe le document.

Minerais et terres rares

Volodymyr Zelensky avait rejeté une première version de l'accord, clamant que "l'Ukraine n'est pas à vendre". Une deuxième mouture est toutefois actuellement en discussion, selon Kiev et Washington. Donald Trump a assuré lundi qu'un accord sur les minerais avec l'Ukraine est "très proche".

Une partie des ressources minières de l'Ukraine se trouve actuellement dans des territoires contrôlés par l'armée russe et d'autres gisements sont menacés par ses avancées sur le front.

Interrogé sur cet accord lundi, Vladimir Poutine a assuré que "ce n'est pas (son) affaire". Il a en revanche ordonné au gouvernement russe de développer le secteur des minerais stratégiques et terres rares en Russie, afin que "la production de ces produits soit multipliée par plusieurs fois".

Vladimir Poutine a également invité les entreprises américaines à investir dans les minerais stratégiques sur le territoire russe.

Le commissaire européen à la stratégie industrielle Stéphane Séjourné a de son côté évoqué lundi, lors d'une rencontre avec le gouvernement ukrainien, un accord entre l'Ukraine et l'UE sur les "matériaux critiques" qui serait, selon ses termes, "mutuellement bénéfique" aux deux parties.