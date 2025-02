Accord sur les minerais : Kiev et Washington en phase "finale" des négociations, selon le gouvernement ukrainien

Après avoir rejeté une première offensive de l'administration Trump, Volodymyr Zelensky avait fait état de progrès dans les pourparlers.

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / ALEX KENT )

L'Ukraine et les Etats-Unis sont en phase "finale" de négociations sur un accord qui donnerait à Washington l'accès aux minerais ukrainien en échange d'une protection, qui a été au coeur de tensions entre Kiev et Washington, a déclaré le gouvernement ukrainien lundi 24 février.

"Les équipes ukrainienne et américaine sont en phase finale des négociations concernant l'accord sur les minéraux", a déclaré la vice-première ministre Olga Stefanichyna sur X. "Les négociations ont été très constructives, avec presque tous les détails clés finalisés", a-t-elle assuré.

Ce dossier a déclenché de vives tensions avec l'administration de Donald Trump qui fait pression sur l'Ukraine pour signer cet accord, ce que Kiev a refusé citant l'absence de garanties de sécurité du côté américain et des conditions financières défavorables. M. Zelensky a exclu à nouveau dimanche de signer un texte que "dix générations d'Ukrainiens" devront payer.

Kiev réclamait du "sérieux"

Après s'être aligné sur la position russe qui juge l'Ukraine responsable du déclenchement du conflit et avoir ouvert des pourparlers avec Moscou sans participation ukrainienne ou européenne, le président américain Donald Trump insiste sur sa volonté de récupérer le montant de l'aide fournie depuis cette date en obtenant un accès aux ressources minières ukrainiennes. Il a notamment évoqué le chiffre de 500 milliards de dollars, rejeté par Kiev.

M. Zelensky a notamment déclaré dimanche que l'aide américaine fournie à l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe se monte à environ 100 milliards de dollars et non à 500 milliards et qu'elle avait été accordée essentiellement sous forme de dons par l'administration américaine précédente. Volodymyr Zelensky a cependant fait état de progrès dans ces pourparlers dimanche.

"Nous espérons que les dirigeants américains et ukrainiens pourraient signer" l'accord "à Washington le plus rapidement possible afin de démontrer notre engagement pour les décennies à venir", a de son côté déclaré lundi Mme Stefanichyna.