Mimura, le “diplomate monétaire” japonais, exhorte les marchés à tenir compte d'un avertissement “très clair” concernant le yen

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(Répétition à l'intention des lecteurs asiatiques. Le texte reste inchangé.)

* Les marchés devraient prendre “au pied de la lettre” le message du Japon et des États-Unis concernant le yen

* Mimura refuse de se prononcer sur la question de savoir si le Japon interviendra à nouveau

* L'écart entre les taux japonais et américains se réduit de manière tendancielle, selon M. Mimura

* L’“alliance monétaire” s’inscrit dans le cadre de très bonnes relations bilatérales

par Makiko Yamazaki, Takaya Yamaguchi et Leika Kihara

Le principal responsable japonais des affaires monétaires, Atsushi Mimura, a déclaré lundi que les marchés devraient prendre au pied de la lettre le message “très clair” transmis la semaine dernière par Tokyo et Washington au sujet du yen, signalant ainsi sa détermination à agir contre une dépréciation excessive de la devise.

Le président américain Donald Trump a fait part de ses inquiétudes concernant la faiblesse du yen lors d’un sommet avec la Première ministre japonaise Sanae Takaichi, a déclaré vendredi la ministre japonaise des Finances, Satsuki Katayama , en donnant un compte rendu inhabituellement détaillé des discussions entre les deux dirigeants sur les devises.

“La Première ministre japonaise, la ministre des Finances et les États-Unis ont envoyé un message très clair. Les marchés devraient prendre ce message au pied de la lettre”, a déclaré M. Mimura lors d’un entretien avec Reuters au sujet des récentes baisses du yen. “Je vais surveiller de près si les marchés continuent à prendre (le message) au pied de la lettre.”

Bien qu’il ait refusé de se prononcer sur la possibilité d’une nouvelle intervention du Japon pour soutenir le yen, M. Mimura a indiqué qu’il n’était ni satisfait ni rassuré par les récentes fluctuations du yen ,laissant entendre que Tokyo restait sur ses gardes face au risque d’une nouvelle baisse de la devise.

Signe de la détermination commune de Tokyo et de Washington à remédier à la faiblesse du yen, Mme Katayama et son homologue américain Scott Bessent ont réaffirmé vendredi, lors d’un entretien téléphonique , que la sous-évaluation du yen constituait un sujet de préoccupation.

Interrogé sur la question de savoir si le Japon était prêt à mener à nouveau une intervention de rachat de yens, de manière isolée ou coordonnée, M. Mimura a répondu: “Je n’ai aucun commentaire à faire sur la manière dont nous pourrions agir.”

Il a balayé l’opinion, partagée par certains acteurs du marché, selon laquelle des contraintes de financement pourraient limiter la capacité du Japon à intervenir à nouveau sur le marché, en déclarant: “Je n’ai absolument aucune inquiétude de ce genre.”

Le yen JPY= a bondi face au dollar après les déclarations de M. Mimura, franchissant la barre des 157 pour s'échanger autour de 156,75.

DES RELATIONS BILATÉRALES “TRÈS BONNES”

La faiblesse du yen est devenue une source de préoccupation pour les décideurs politiques japonais, car elle fait grimper le coût des importations, notamment celui du carburant, qui a explosé en raison de la guerre au Moyen-Orient.

Craignant l’impact inflationniste d’un yen faible, la Banque du Japon a relevé ses taux d’intérêt à 1,25 % – leur plus haut niveau depuis 31 ans – au début du mois, après une hausse en juin.

Mais cette mesure, ainsi que l’engagement de la Banque du Japon à poursuivre ses hausses de taux, n’a pas réussi à soutenir le yen, car la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine et ses déclarations bellicistes ont conduit les marchés à estimer que l’énorme écart de taux entre les États-Unis et le Japon ne se réduirait pas rapidement.

Si l’on examine les orientations de politique monétaire des deux pays depuis l’année dernière, la Banque du Japon suit clairement une trajectoire de hausse des taux, tandis que la Fed n’a commencé à relever ses taux qu’en septembre, a déclaré M. Mimura.

“De ce fait, l’écart entre les taux directeurs japonais et américains s’est resserré de manière tendancielle”, a déclaré M. Mimura. “Nous restons toujours attentifs à ces évolutions lorsque nous observons les mouvements du marché”, a-t-il ajouté.

Le Japon et les États-Unis ont mené, le 31 juillet, une intervention coordonnée – fait rare – afin d’empêcher que la chute de la devise, qui avoisinait ses plus bas niveaux depuis près de 40 ans, ne déstabilise les marchés financiers – une initiative que M. Mimura avait alors qualifiée de point culminant de l’“alliance monétaire” entre les deux pays.

M. Mimura a expliqué qu’il avait utilisé l’expression “alliance monétaire” pour décrire la manière dont les relations solides entre les deux pays s’étendaient au-delà des taux de change pour englober la coopération en matière de sécurité économique, de minerais stratégiques et de chaînes d’approvisionnement mondiales.

“Même dans des domaines autres que les taux de change, les relations entre le Japon et les États-Unis sont excellentes”, a déclaré M. Mimura, ajoutant que ces liens solides avaient probablement conduit à l’intervention conjointe sur le yen.

Certains analystes ont interprété les appels lancés le mois dernier par le secrétaire au Trésor Bessent, invitant le Japon à “prendre du recul et à profiter du succès de l’Abenomics”, comme une critique à l’encontre des plans de dépenses massives de la Première ministre japonaise Sanae Takaichi.

M. Mimura a réfuté l’idée selon laquelle la politique budgétaire du gouvernement serait considérée comme reflationniste, incitant ainsi les investisseurs à vendre des yens et des obligations d’État japonaises.

“Je n’ai jamais reçu la moindre critique de la part du G7, du G20 ou d’autres homologues étrangers selon laquelle la politique budgétaire du Japon serait trop expansionniste”, a-t-il déclaré.