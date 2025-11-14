Millie Bright a du cœur et de la ressource après son break

Millie Bright s’est arrêtée une fois, et ça lui a sauvé la tête. L’ancienne patronne de la défense anglaise a dit stop l’été dernier, incapable de « donner 100 % mentalement ou physiquement » . Une pause, une opération au genou, et puis la retraite internationale . Pas vraiment son idée de la gloire, mais la clé pour remettre ses idées d’équerre : « C’était le meilleur break de ma vie. Maintenant, je suis plus claire que jamais sur qui je suis et ce que je veux faire » , raconte-t-elle à The Guardian .…

MH pour SOFOOT.com