Milan: un tramway déraille, faisant un mort et une vingtaine de blessés (police)
information fournie par AFP 27/02/2026 à 17:39

Des policiers et pompiers italiens interviennent sur les lieux du déraillement d'un tramway à Milan le 27 février 2026 ( AFP / Piero CRUCIATTI )

Un tramway a déraillé et percuté un immeuble vendredi à Milan, dans le nord de l'Italie, faisant un mort et une vingtaine de blessés, a indiqué une source de la préfecture de police à l'AFP.

On ignore pour l'instant pourquoi le tramway a déraillé dans cette ville où se déroule actuellement la Fashion Week. Plusieurs ambulances ont été aperçues sur les lieux, a constaté un journaliste de l'AFP.

Les forces de l'ordre ont bloqué toute la zone autour du lieu de l'accident, empêchant la foule de s'en approcher.

"J'ai entendu une énorme déflagration", a déclaré à l'AFP Anna, une jeune femme de 27 ans qui se trouvait dans son bureau à proximité au moment de l'accident.

"J'ai vu qu'une partie du tramway avait percuté un magasin", a ajouté la jeune femme, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille.

"J'ai cru que c'était un tremblement de terre", a déclaré pour sa part l'un des passagers à l'agence Ansa.

"J'étais assis et je me suis retrouvé par terre, avec les autres passagers. C'était terrible", a-t-il ajouté.

Le tramway jaune et blanc était visible en travers de la route, dans un quartier de Milan situé juste à l'extérieur du centre historique.

