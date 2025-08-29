Milan bat Lecce sans convaincre
Lecce 0-2 Milan
Buts : Loftus-Cheek (66 e ) et Pulisic (86 e )
Rien de mieux que Lecce pour se (re)lancer.…
FC pour SOFOOT.com
Le Français Adrian Mannarino s'est qualifié vendredi à 37 ans pour son premier huitième de finale à l'US Open après l'abandon du 6e mondial Ben Shelton, touché à l'épaule gauche. Le 77e joueur mondial venait d'égaliser à deux manches partout quand le gaucher américain ... Lire la suite
Une belle affaire, en tout cas sur le papier. Estimé à douze millions d’euros selon le site Transfermarkt, Soungoutou Magassa vient d’être vendu une vingtaine de millions (dix-sept plus trois de bonus potentiels) par Monaco à West Ham. Ce transfert a en effet été ... Lire la suite
Au Sénégal, les autorités allègent les conditions d'indemnisation des victimes des troubles politiques de ces dernières années. Engagées depuis plusieurs mois ces indemnisations concernent notamment les familles des personnes tuées lors de ces émeutes. Plusieurs ... Lire la suite
Lens 3-1 Brest Buts : Thauvin (60 e , SP), Guilavogui (78 e ) et Thomasson (90e+2) pour Lens // Baldé (24 e ) pour Brest La saison risque d'être très, très longue pour Brest…… FC pour SOFOOT.com
