Mikel Merino participe au Mondial grâce à sa femme

C’est beau l’amour. Absent de longues semaines éloigné des terrains pour une blessure au pied, Mikel Merino est revenu sur cette période très compliquée. Dans une interview accordée à El Mundo , le milieu de terrain espagnol a d’abord expliqué que cette blessure était survenue sur un os du pied très peu étudié , avec très peu d’exemples d’évolution sur cette blessure survenue en février dernier : « En résumé, c’est un os qui, à force de mouvements répétés, s’est progressivement fragilisé jusqu’à ne plus pouvoir supporter la douleur et se briser complètement. »

« Sans ma femme, je n’aurais pas pu y arriver »

En plein doute quant à sa participation pour le Mondial, le joueur de la Roja confie avoir reçu un soutien indéfectible de la part de sa compagne , l’accompagnant dans chaque geste du quotidien : « Je pense que si j’appréciais déjà ma femme comme une personne incroyablement forte et une femme que j’aime follement, après cette expérience, ce sentiment n’a fait que se renforcer. C’était incroyable de la voir, enceinte de sept ou huit mois, m’aider à monter les escaliers, à porter le livre jusqu’à la chambre, parce que je n’y arrivais pas avec les béquilles. Ça a été très difficile pour elle, et pourtant elle a été une femme incroyablement forte sans qui je n’aurais pas pu y arriver. Sans ma femme, je n’aurais pas pu y arriver. » …

EM pour SOFOOT.com