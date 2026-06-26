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Canicule: à Paris, le festival Solidays annulé, la Marche des Fiertés reportée
information fournie par AFP 26/06/2026 à 12:39

La Pride de Paris, le 28 juin 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )

La Pride de Paris, le 28 juin 2025 ( AFP / Julie SEBADELHA )

Le festival Solidays a été annulé et la Marche des Fiertés reportée, vendredi, à la demande du préfet de police de Paris qui menaçait de les interdire en invoquant la persistance d'une canicule mettant à rude épreuve les secours et les hôpitaux.

Le préfet de police Patrice Faure a demandé vendredi matin l'annulation de manifestations "de grande ampleur" prévues ce week-end dans la capitale, citant le festival Solidays, la Marche des Fiertés et le meeting d'athlétisme de Charléty, sans quoi il les "interdira par arrêté".

La préfecture de police a justifié cette demande par "la canicule exceptionnelle qui dure depuis le 21 juin" et "éprouve les services de secours et les établissements de santé". "Dans l'hypothèse" où les organisateurs concernés ne "consentiraient pas" à annuler ces événements, "le préfet de police les interdira par arrêté", prévenait son communiqué.

Prévue samedi dans la capitale, la Marche des Fiertés LGBT+ est reportée à une date qui doit encore être déterminée, ont réagi ses organisateurs auprès de l'AFP.

"La marche est reportée, nous pensons à septembre mais toute l'équipe doit se réunir pour voir comment on rebondit", a commenté Anouk Veyret, coprésidente de l'Inter-LGBT, qui attendait plusieurs dizaines de milliers de participants.

"On considère que c'est le préfet qui l'annule, on était sûr de notre dispositif, on n'aurait pas eu un grand nombre de victimes, mais on entend la question de la santé publique et du débordement des hôpitaux", a-t-elle ajouté.

Système hospitalier "saturé"

Le festival Solidays 2026, programmé de vendredi soir à dimanche sur l'hippodrome de Paris-Longchamp, est lui annulé.

Le directeur et fondateur de Solidays Luc Barruet "vient de le dire devant tous les bénévoles", a indiqué une personne de son entourage. Deux bénévoles l'ont ensuite confirmé à l'AFP, avant une conférence de presse prévue à midi. Le festival comptait dans sa programmation Orelsan, Major Lazer ou Gims.

Par ailleurs, quelque 19.000 spectateurs devaient se rendre dimanche soir au stade Charléty, dans le sud de la capitale, pour un meeting d'athlétisme où plusieurs stars du sport étaient attendues comme le perchiste suédois Armand Duplantis, le sprinteur américain Noah Lyles ou encore la vice-championne olympique française du 100 m haies Cyréna Samba-Mayela.

"La Fédération française d'athlétisme organisatrice du meeting de Paris n'a pas à date reçu d'officialisation de l'interdiction de l'événement. Des échanges sont initiés avec les différentes instances en charge du dossier", a indiqué la FFA à l'AFP.

Dans son communiqué, la préfecture de police saluait "les adaptations consenties par les organisateurs et leurs efforts pour augmenter leur capacité interne de premiers secours" mais soulignait que "l'affluence de plusieurs centaines de milliers de personnes sur ces évènements" pouvait "créer un risque élevé de sur-sollicitation d'un dispositif sanitaire déjà mobilisé jusque dans ses limites".

Le préfet de police avait déjà interdit dans un arrêté du 18 juin les compétitions et manifestations sportives à Paris. La vente d'alcool est interdite depuis vendredi midi dans l'agglomération parisienne.

"Nous arrivons à une +saturation+ des établissements hospitaliers", a expliqué jeudi lors d'un point presse le préfet de police, soulignant que "le nombre d'hospitalisations ne cesse d'augmenter".

"Mon devoir", a-t-il poursuivi, "est que le système (hospitalier) ne soit pas embolisé". Le seuil de saturation du système hospitalier "n'est pas dépassé", il est "saturé", a-t-il insisté.

Avant une baisse de quelques degrés dimanche, Météo-France prévoit encore des températures maximales dans la capitale frôlant 40°C vendredi et samedi, soit quinze degrés de plus que la température maximale habituelle.

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