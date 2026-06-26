Les joueurs uruguayens se révoltent contre Bielsa
Voici comment rendre fou El Loco . À l’approche de la rencontre couperet face à l’Espagne ce samedi (2 h), l es cadres de la sélection uruguayenne auraient provoqué une réunion avec leur coach, Marcelo Bielsa, pour remettre en cause ses méthodes , d’après El Espectador Deportes , un média uruguayen.
Les exigences physiques remises en cause
Cette réunion aurait été provoquée par Sergio Rochet, Manuel Ugarte, Rodrigo Bentancur et Federico Valverde . En cause : les exigences physiques de l’entraîneur argentin seraient à l’origine de nombreux bobos et engendreraient une fatigue importante les empêchant d’arriver dans les meilleures conditions lors des matchs. …
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