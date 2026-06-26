Pourquoi la Belgique n’a pas à s’inquiéter

Avec seulement deux points pris en autant de matchs, la Belgique flirte avec l’élimination dès la phase de groupes. Que les Diables Rouges se rassurent, ils n’ont rien à craindre contre la Nouvelle-Zélande.

Certes, depuis la demi-finale du Mondial 2018 perdue contre la France, les performances de la Belgique laissent à désirer, mais, cette fois, c’est la bonne. Bon, d’accord, les deux premiers résultats des Diables rouges dans ce Mondial 2026 ne prêtent à l’enthousiasme puisque les nuls contre l’Égypte (1-1) et l’Iran (0-0) ne sont pas au niveau espéré. Il serait toutefois malhonnête de ne regarder que le tableau d’affichage sans se soucier du contenu. Sur le terrain, les hommes de Rudi Garcia ont nettement dominé les débats, en témoignent les 23 tirs à 7 face aux Iraniens ainsi que le sprint de plus que les Égyptiens, et ne devraient même pas se faire de frayeur pour la qualifications en seizièmes si la justice existait vraiment dans ce putain de sport.

Sur le papier, on a plus de qualités que la Nouvelle-Zélande, avec tout le respect que je dois à la Nouvelle-Zélande.…

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com