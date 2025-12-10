Mikel Gogorza : « J’ai fait les Fêtes de Bayonne quand j’étais plus jeune »

À 19 ans, Mikel Gogorza s’amuse sur les terrains danois et découvre la Coupe d’Europe avec le FC Midtjylland. Celui qui est aussi français par son père possède de forts liens avec le Pays basque, sa terre d’origine. Interview entre foulards rouges et dribbles percutants.

Un mercredi soir dans la banlieue de Rome. À la veille d’un choc européen au Stadio Olimpico contre l’AS Roma de Gasperini fin novembre, le FC Midtjylland séjourne dans un hôtel multiplement étoilé, perdu au milieu d’une forêt. À la réception, un jeune homme aux cheveux châtains en bataille reçoit, la mine fatiguée après plusieurs heures d’avion depuis le Danemark. Depuis près d’un an et demi, Mikel Gogorza, basque français par son père et danois par sa mère, illumine les prés du royaume et s’est même offert le luxe d’exposer son talent aux yeux de l’Europe entière avec un but et une passe décisive lors de la rencontre face au Celtic. Issu d’une famille où Maradona était roi, c’est pourtant en admirant les dribbles et les courses du Parisien Kvaratskhelia qu’il dit arriver à progresser. Interview croisée entre football nordique, tactique et Pays basque.

Comment présenterais-tu Mikel Gogorza? …

Propos recueillis par Emmanuel Hoarau et Mickaël Nassieu, à Rome pour SOFOOT.com