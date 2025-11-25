Mikel Arteta « fâché » après la victoire d’Arsenal contre Tottenham
David contre David.
À la veille de se frotter au Bayern Munich en Ligue des champions, Arsenal et Mikel Arteta arrivent avec l’intention de marquer les esprits. Comme les Bavarois, les Gunners arrivent avec un carton plein (quatre victoires en quatre matchs) et 11 buts inscrits et zéro encaissé dans la musette. Mais attention, l’historique parle pour le Rekordmeister , qui n’a plus perdu contre Arsenal depuis 2016.…
MH pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
