 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Mikel Arteta « fâché » après la victoire d’Arsenal contre Tottenham
information fournie par So Foot 25/11/2025 à 19:55

Mikel Arteta « fâché » après la victoire d’Arsenal contre Tottenham

Mikel Arteta « fâché » après la victoire d’Arsenal contre Tottenham

David contre David.

À la veille de se frotter au Bayern Munich en Ligue des champions, Arsenal et Mikel Arteta arrivent avec l’intention de marquer les esprits. Comme les Bavarois, les Gunners arrivent avec un carton plein (quatre victoires en quatre matchs) et 11 buts inscrits et zéro encaissé dans la musette. Mais attention, l’historique parle pour le Rekordmeister , qui n’a plus perdu contre Arsenal depuis 2016.…

MH pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank