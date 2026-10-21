Mikel Arteta est le roi du changement

Le nez fin. Arsenal se déplace ce mercredi soir sur la pelouse du Bayer n et si Mikel Arteta se montre aussi perspicace que sur les dernières rencontres des Gunners en termes de changement, le club allemand devra se méfier de la fin de match.

Lors de 4 des 5 dernières rencontres d’Arsenal, un but est systématiquement venu d’un joueur sorti du banc de touche selon les analyses d’Opta. Dimanche dernier en Premier League, l’entrant Noni Madueke est venu sauver les Gunners dans un déplacement périlleux à Nottingham 34 minutes après son entrée en jeu (0-1).…

MB pour SOFOOT.com