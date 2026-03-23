Mikel Arteta à la rescousse de Kepa

Le gardien protégé par son coach. Après la défaite d’Arsenal en finale de League Cup face à Manchester City ce dimanche (0-2), Mikel Arteta est pointé du doigt pour avoir titularisé Kepa Arrizabalaga au détriment de David Raya . L’habituel gardien numéro 2 des Gunners s’est rendu coupable d’une faute de main sur le premier but citizen .

Mais ne comptez pas sur son entraîneur pour le laisser tomber. « Kepa a joué toute la compétition et je pense qu’il aurait été très injuste pour lui de faire autrement » , souligne Mikel Arteta. « Au vu de ses performances dans la compétition, j’estime que c’était la bonne décision. Les erreurs font partie du football » , poursuit-il.…

CT pour SOFOOT.com