Mike Pompeo nommé conseiller d'un fabricant ukrainien de drones

Un important fabricant ukrainien de drones et de missiles a annoncé lundi la nomination de l'ancien secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo au sein de son comité consultatif nouvellement créé pour renforcer la supervision de ses activités, tandis qu'il fait l'objet d'une enquête pour corruption.

Fire Point, dont le drone FP-1 joue un rôle de premier plan dans les frappes en profondeur menées par l'Ukraine en Russie, déclare qu'il "aligne (son) cadre de gouvernance avec les normes internationales les plus élevées" avec l'arrivée de Mike Pompeo, secrétaire d'Etat de 2018 à 2021 durant le premier mandat de Donald Trump à la Maison blanche.

Cette entreprise, qui a aussi mis au point le missile de croisière Flamingo sur lequel compte l'Ukraine pour développer son industrie de défense, est visée par une enquête de la part des autorités ukrainiennes de lutte contre la corruption pour des soupçons de manipulation de ses prix, selon le journal Kyiv Independent.

"La vision stratégique et la profonde compréhension des affaires internationales du secrétaire Pompeo seront inestimables dans la poursuite de notre développement et du renforcement de nos pratiques de gouvernance", a dit l'entreprise sans citer l'enquête à son sujet.

La lutte contre la corruption est une exigence des pays occidentaux pour maintenir voire renforcer leur soutien à l'Ukraine face à l'invasion de la Russie.

(Dan Peleschuk, avec Max Hunder, version française Bertrand Boucey, édité par Kate Entringer)