Mike Maignan bat l’Inter
information fournie par So Foot 23/11/2025 à 22:52

L’Inter n’a même pas à s’en vouloir : grâce à un Mike Maignan infranchissable et à l’aide de ses poteaux salvateurs, Milan s’est imposé de justesse contre le cours du jeu lors du choc de la douzième journée de Serie A. Les vainqueurs passent deuxièmes et doublent leurs adversaires du soir, qui chutent du podium. Quel gardien, tout de même...

Inter 0-1 Milan

But : Pulisic (54 e )

Certains super-héros ont le pouvoir de voler, de se téléporter ou de soulever des voitures avec le petit doigt. D’autres se démarquent par leur capacité à jouer avec le temps, à envoyer des boules d’énergie ou encore à être ultra-rapides. De son côté, Mike Maignan se distingue par une autre qualité magique : se transformer, non pas en Super Saiyan, mais en mur infranchissable. Pénos, têtes, frappes dans le jeu : quand il l’a décidé et qu’il considère que les conditions sont réunies, comme lors d’un choc au sommet par exemple, le joueur de l’équipe de France stoppe absolument tout. C’est comme ça que Milan s’est imposé contre l’Inter, lors de la douzième journée de Serie A : en défendant bien, en trouvant le chemin des filets une seule fois et en comptant sur son capitaine.…

Par Florian CADU pour SOFOOT.com

