Mika Biereth, sans pression

Arrivé en janvier, rapidement productif sous les couleurs monégasques, l’attaquant anglo-danois ressemble à la bonne pioche de l’hiver. À confirmer dès ce mercredi, en barrages de Ligue des champions contre Benfica.

Nul (1-1 contre Lille en 8 es de C4, en mars), défaite (2-1 contre Brest en C1, en septembre), défaite (3-2 contre Lille en C1, en décembre) : en 2024, Mika Biereth a découvert la France, à l’occasion de déplacements européens sous le maillot de Sturm Graz, et ça ne lui a pas spécialement réussi. Lors de son dernier passage à Pierre-Mauroy, il avait tout de même réussi à marquer, égalisant juste après la pause en piquant dans les six mètres sur un service de William Bøving. Et c’était plutôt annonciateur : depuis qu’il a pour de bon posé ses bagages dans l’Hexagone – ou plutôt en principauté –, en janvier, l’attaquant de 22 ans (il les a eus samedi passé) a continué sur cette lancée, plantant le Stade rennais (3-2) et collant un triplé en huit minutes à l’AJ Auxerre (4-2), à chaque fois à domicile.

Hat-trick in 8 minutes for Mika Biereth! 🔥 pic.twitter.com/lJFvA4tPL4…

Propos de Mika Biereth via asmonaco.com, L’Équipe et inews.co.uk

Par Jérémie Baron pour SOFOOT.com