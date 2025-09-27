 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Migrants: deux Somaliennes meurent en tentant de traverser la Manche, un troisième décès constaté
information fournie par AFP 27/09/2025 à 12:32

Des migrants dans un bateau de passeurs pour tenter de traverser la Manche au large de la plage de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants dans un bateau de passeurs pour tenter de traverser la Manche au large de la plage de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Deux femmes somaliennes sont mortes dans la nuit de vendredi à samedi lors d'une tentative de traversée clandestine de la Manche dans le Pas-de-Calais, tandis que le corps d'un autre migrant a été repêché dans un canal à Gravelines (Nord).

Les deux victimes dans le Pas-de-Calais sont "deux adultes somaliennes", a déclaré à l'AFP la procureure de Boulogne-sur-Mer Cécile Gressier, dont le parquet a ouvert une enquête pour établir les circonstances de ce nouveau drame migratoire.

Une embarcation surchargée est partie samedi vers 03H15 au large de Neufchâtel-Hardelot puis est revenue une heure plus tard sur la plage, "après avoir dérivé sans pouvoir démarrer", a expliqué la préfecture du Pas-de-Calais dans un communiqué.

Une soixantaine de personnes trempées ont été ensuite prises en charge par la protection civile, les autres s'étant dispersées avant l'arrivée des secours, a précisé à l'AFP Isabelle Fradin-Thirode, la sous-préfète de Montreuil-sur-Mer.

Des migrants avancent dans l'eau pour monter à bord d'un bateau de passeurs et tenter de traverser la Manche, au large de la plage de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants avancent dans l'eau pour monter à bord d'un bateau de passeurs et tenter de traverser la Manche, au large de la plage de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Parmi ces personnes, outre les deux victimes somaliennes, un couple et leur enfant, tous les trois en hypothermie légère, ont été transportés "très rapidement" à l'hôpital de Boulogne-sur-Mer, a ajouté la sous-préfète.

En parallèle, le corps sans vie d'un autre migrant a été découvert et repêché samedi matin dans un canal à Gravelines (Nord) menant à la mer, selon la préfecture du département et des constatations d'une équipe de l'AFP sur place.

Cela porte à au moins 26 le nombre de personnes décédées au cours de ces tentatives de traversées clandestines de la frontière franco-britannique depuis le début de l'année, selon un décompte de l'AFP à partir de données officielles.

Plus de 500 migrants ont péri dans la Manche depuis 1999, selon des associations.

Dans la nuit du 9 au 10 septembre, deux hommes vietnamiens et un adolescent né en Egypte sont morts, vraisemblablement écrasés au fond d'une embarcation partie de Sangatte, près de Calais.

Des migrants montent à bord d'un bateau de passeurs pour tenter de traverser la Manche, au large de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants montent à bord d'un bateau de passeurs pour tenter de traverser la Manche, au large de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Le préfet du Pas-de-Calais, Laurent Touvet, avait alors également mentionné trois autres migrants probablement disparus en mer dans un autre secteur durant la même nuit.

Le corps d'un homme a été récupéré neuf jours plus tard près du port de Dunkerque, sans qu'il soit certain qu'il s'agissait de l'un de ces disparus.

- "Si je reste ici, je suis mort" -

Depuis vendredi soir, avec le retour de "conditions météorologiques favorables, la pression est intense sur le littoral et les migrants sont très nombreux à tenter de prendre la mer", a encore souligné samedi la préfecture du Pas-de-Calais, ajoutant que "plusieurs tentatives ont été empêchées par les policiers et les gendarmes".

Des migrants arrivent sur la plage de Gravelines pour prendre un bateau de passeurs et tenter de traverser la Manche, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants arrivent sur la plage de Gravelines pour prendre un bateau de passeurs et tenter de traverser la Manche, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Ces traversées très périlleuses se font sur des embarcations de fortune de quelques mètres de long, surnommées "small boats", souvent surchargées et dont les départs sont régulièrement chaotiques.

Malgré le renforcement régulier des moyens français pour empêcher ces traversées - avec un soutien financier conséquent du Royaume-Uni - ces départs ne faiblissent pas, bien au contraire: plus de 32.000 personnes sont parvenues à rejoindre les côtes britanniques depuis le début de l'année, un record.

Sous la pression notamment de l'extrême droite, le gouvernement britannique travailliste a conclu un accord migratoire avec Paris cette année, entré en vigueur depuis août, prévoyant le retour en France de migrants entrés illégalement au Royaume-Uni en échange de l'envoi dans le sens inverse de personnes pouvant prétendre à une régularisation, sur le principe du "un pour un".

Des migrants à bord de bateaux de passeurs pour tenter de traverser la Manche, au large de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

Des migrants à bord de bateaux de passeurs pour tenter de traverser la Manche, au large de Gravelines, le 27 septembre 2025 dans le Nord ( AFP / Sameer Al-DOUMY )

De premiers échanges de quelques personnes entre Paris et Londres dans le cadre de ce nouvel accord ont eu lieu ce mois-ci.

Mais ce dispositif, très critiqué par les ONG et s'exposant à des recours en justice, n'a pour l'instant qu'une portée essentiellement symbolique.

Il ne dissuade guère les candidats à l'exil de tenter de traverser la Manche, eux qui ont déjà souvent vécu tant d'autres épreuves avant d'arriver si près de leur but ultime.

Plusieurs migrants rencontrés par l'AFP plus tôt cette semaine dans le camp précaire de Loon-Plage, près de Dunkerque (Nord), étaient ainsi sur la même longueur d'onde.

Saad, un Palestinien d'Irak de 30 ans, résumait le mieux la mentalité ambiante à Loon-Plage: "Si je reste ici, je suis mort. Et si je rentre chez moi, je suis mort".

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

4 commentaires

  • 12:22

    J’ai une phrase tellement vrai que je vais vous conter . Le communisme tue les leur et les fascistes ce qui sont différents d’ eux .

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le lac du Bourget, le 8 août 2025 au Bourget-du-Lac, en Savoie ( AFP / JEAN-PHILIPPE KSIAZEK )
    Le lac du Bourget parmi les "réserves de biosphère" de l'Unesco
    information fournie par AFP 27.09.2025 12:29 

    Le lac du Bourget, dans les Alpes françaises, a été désigné samedi "réserve de biosphère" par l'Unesco, parmi plus de 750 sites dans le monde conciliant protection de la nature et présence humaine durable. L'Unesco désigne chaque année de nouvelles réserves, 28 ... Lire la suite

  • Des drapeaux danois flottent dans une rue du centre de Copenhague
    Danemark-Nouveaux survols de drones, à proximité d'installations militaires
    information fournie par Reuters 27.09.2025 12:18 

    COPENHAGUE (Reuters) -Des drones non identifiés ont été observés près d'installations militaires au Danemark dans la nuit de vendredi à samedi, a déclaré l'armée, citée par le groupe de médias public DR, après plusieurs incursions du même type à proximité d'aéroports ... Lire la suite

  • La présidente de l'Assemblée nationale Yaël Braun-Pivet (g) et le nouveau Premier ministre Sébastien Lacornu à la sortie du Palais Bourbon, le 11 septembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )
    Budget: Lecornu renvoie la balle au Parlement sans convaincre gauche et RN
    information fournie par AFP 27.09.2025 12:10 

    "Passer de la liasse de tweets à la liasse d'amendements": le Premier ministre Sébastien Lecornu renvoie la balle au Parlement pour construire un budget de compromis. Mais la gauche et le RN menacent plus que jamais de le censurer, faute de voir dans ses premières ... Lire la suite

  • Le chef d'orchestre japonais Satoshi Yoneda participe au concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon le 24 septembre 2025 ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    A Besançon, les chefs d'orchestre se défient à la baguette
    information fournie par AFP 27.09.2025 09:55 

    Neuf minutes de Berlioz, autant de Saint-Saëns, et un impitoyable compte à rebours: venus du monde entier, et notamment d'Asie, les candidats du Concours international des jeunes chefs d'orchestre de Besançon s'affrontent à grands coups de baguette dans l'une des ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank