Moldavie-Un parti pro-russe de plus interdit aux législatives

Les gens marchent et font des achats dans la rue à Chisinau

CHISINAU (Reuters) -Les autorités électorales de Moldavie ont interdit au parti pro-russe "Grande Moldavie" de se présenter aux élections législatives de dimanche en raison de soupçons de financement illégal, ont déclaré des responsables samedi.

La décision a été prise vendredi en fin de journée. Il s'agit du deuxième parti pro-russe à être exclu à quelques jours du vote, sur fond d'inquiétudes concernant l'ingérence présumée de Moscou, le processus électoral du pays et l'avenir des projets d'adhésion de Chisinau à l'Union européenne (UE).

La commission électorale centrale de Moldavie a indiqué avoir exclu "Grande Moldavie" (Moldova Mare) à la suite de conclusions des services de police, de sécurité et de renseignement selon lesquelles le parti avait recours à un financement illégal et à des fonds étrangers.

La dirigeante de Grande Moldavie, Victoria Furtuna, a déclaré que la décision était biaisée et qu'elle ferait appel, a rapporté le média Moldpress.

Selon les autorités électorales, le parti a utilisé des ressources financières non déclarées et il est soupçonné d'avoir payé des électeurs pour peser sur l'issue du scrutin.

Les autorités le soupçonnent également de s'être substitué à un parti précédemment interdit dirigé par l'homme d'affaires pro-russe en fuite Ilan Shor. Celui-ci, qui nie tout méfait, vit à Moscou.

Les élections législatives de dimanche s'annoncent déterminantes pour la candidature de la Moldavie à l'UE dans un contexte marqué, selon les autorités, par une campagne russe visant à influencer le scrutin.

Selon de récents sondages, le Parti action et solidarité (PAS) pro-européen au pouvoir, dirigé par la présidente Maia Sandu, risque de perdre sa majorité au Parlement et de devoir former une coalition pour gouverner.

La Commission électorale centrale a en outre décidé vendredi d'exclure du scrutin la formation politique Heart of Moldova, membre du Bloc patriotique pro-russe, à la suite d'une décision de justice limitant l'activité du parti pendant un an.

Moscou nie pour sa part toute immixtion dans les affaires intérieures d'autres pays.

(Reportage Alexander Tanas, rédigé par Olena Harmash, version française Benjamin Mallet)