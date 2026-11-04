Midterms 2026 : pourquoi la défaite de Trump peut inquiéter Infantino

Copains comme cochons. L’amitié qui unit le président de la FIFA, Gianni Infantino , à Donald Trump pourrait lui coûter cher. Vaincu par un « tsunami » démocrate dans la nuit de mardi à mercredi lors des élections des midterms, le président américain perd en effet les deux chambres du Congrès. Celui-ci pourrait désormais convoquer Infantino devant une commission parlementaire pour l’interroger sur ces liens étroits.

Divine idylle

Les deux complices à la tête de la plus grande institutions du foot et de la plus grande puissance mondiale vont peut-être enfin déchanter. Car depuis juillet, les démocrates de la commission judiciaire de la Chambre lorgnent sur la « campagne soutenue » menée par la FIFA et son boss pour s’attirer les faveurs de la Maison-Blanche : documents réclamés, comparution exigée.…

LT pour SOFOOT.com