Italie: taux de chômage stable à 6% au mois d'août

Le taux de chômage en Italie est resté stable au mois d'août par rapport au mois de juillet, à 6%, a indiqué jeudi l'Institut national des statistiques (Istat) dans une première estimation.

( AFP / ANDREAS SOLARO )

En baisse de 0,3 point sur un an, le taux de chômage italien reste ainsi sous la moyenne de la zone euro, dont le taux de chômage a légèrement remonté en août à 6,3%.

En Italie, le taux général de chômage reste plus bas chez les hommes, 5,4%, que chez les femmes, 6,7%. Pour les jeunes, le taux de chômage a augmenté, grimpant à 19,3% (+0,6 point sur un mois).

Le nombre de personnes employées est en légère baisse (-0,2%) sur un mois mais en hausse sur un an (+0,4%, soit +103.000 personnes), notamment chez les plus de 50 ans.

Le nombre de salariés employés à temps indéterminé augmente sur un an (+1,3%), ainsi que celui des travailleurs indépendants (+2,7%), tandis que le nombre de personnes en contrat à durée déterminée est en forte baisse (-8,9%).

Le nombre de personnes inactives âgées de 15 à 64 ans, incluant celles qui ne sont pas à la recherche d'un travail, a augmenté de 0,5% (+60.000 personnes), touchant notamment des jeunes de 15 à 34 ans.

Le taux d'inactivité global est ainsi en légère hausse, à 33,3% (+0,2 point).

Cette première estimation du chômage italien en août devra être validée par des données définitives publiées ultérieurement par l'Istat.