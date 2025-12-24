 Aller au contenu principal
Micky van de Ven soutenu par son coach après avoir grièvement blessé Alexander Isak
information fournie par So Foot 24/12/2025 à 16:43

Circulez, y a rien à voir.

Gravement touché ce samedi contre Tottenham, l’attaquant de Liverpool Alexander Isak devrait être absent plusieurs mois. La blessure a été occasionnée par un tacle du défenseur des Spurs Micky van de Ven, qui s’est jeté à pleine vitesse sur le buteur suédois au moment où ce dernier armait sa frappe dans la surface. Malgré son but, Isak s’est alors tordu de douleur. Encore passablement remonté, Arne Slot a qualifié ce geste de « dangereux » : « Vous refaites ce tacle dix fois, eh bien il y a dix fois où vous avez de sérieuses chances de blesser le joueur d’en face » .…

CMF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
