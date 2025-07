Michele Kang va mettre la main au pot pour sauver l'OL

C’est Kang le bonheur ?

Ce soir, après son passage en appel devant la DNCG, l’OL saura où il évoluera l’an prochain avec plusieurs possibilités : La Ligue 1, la Ligue 2 ou le dépôt de bilan . Actuellement, l’ex-joujou de John Textor a été rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, après des comptes toujours plus catastrophiques. Mais il y a du mieux depuis l’arrivée de Michele Kang et Michael Gerlinger, qui ont commencé à faire le tri dans un club vivant bien au-dessus de ses moyens et qui doit trouver du cash, et vite.…

RFP pour SOFOOT.com