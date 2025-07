2026 : la Coupe du monde la « plus polluante de l'histoire »

Greta Thunberg au bord de la crise de nerfs.

Selon des chercheurs de Scientists for Global Responsibility , cités par la BBC, le Mondial 2026 au Canada, États-Unis et Mexique pourrait être le plus « polluant de l’histoire » . Rien d’étonnant quand on sait que des milliers de supporters de 48 sélections se déplaceront en avion pour aller soutenir leur équipe nationale à l’autre bout du monde — équipe qui s’est elle-même déplacée en avion — pour disputer une compétition dans un pays dont le président affirme ouvertement que le réchauffement climatique a été inventé par les Chinois. …

VF pour SOFOOT.com