Mercato : Thiago Mendes file en direction du Brésil

information fournie par So Foot • 09.07.2025 • 12:36 •

Greta Thunberg au bord de la crise de nerfs. Selon des chercheurs de Scientists for Global Responsibility , cités par la BBC, le Mondial 2026 au Canada, États-Unis et Mexique pourrait être le plus « polluant de l’histoire » . Rien d’étonnant quand on sait que des ... Lire la suite