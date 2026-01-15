 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Michel Platini taille un costard à Gianni Infantino : « Il aime les riches et les puissants, ceux qui ont de l'argent »
information fournie par So Foot 15/01/2026 à 20:23

Michel Platini taille un costard à Gianni Infantino : « Il aime les riches et les puissants, ceux qui ont de l'argent »

Michel Platini taille un costard à Gianni Infantino : « Il aime les riches et les puissants, ceux qui ont de l'argent »

Gianni Infantino, un méchant tout droit sorti d’un James Bond ? C’est à peu de choses près comme ça que Michel Platini le décrit, en tout cas. Dans un entretien accordé à The Guardian , le triple Ballon d’or s’est montré très vindicatif à l’égard du patron du foot mondial . « Platoche » accuse notamment le président de la FIFA d’avoir « viré autocrate depuis la pandémie » de Covid. « C’était un bon numéro 2, mais pas un bon numéro 1 », explique Platini, qui connaît bien Infantino pour l’avoir eu comme secrétaire général entre 2009 et 2015, lorsqu’il était à la tête de l’UEFA. « Il a très bien travaillé à l’UEFA, mais il a un problème : il aime les riches et les puissants, ceux qui ont de l’argent. C’est dans sa nature. Il était comme ça en tant que numéro 2, mais à l’époque, il n’était pas le patron. »

« Il y a moins de démocratie qu’à l’époque de Blatter »

Ce n’est un secret pour personne : Michel Platini reproche à celui qui a longtemps fait office de décoration humaine lors des tirages au sort de l’UEFA de l’avoir évincé de la course à la présidence de la FIFA en 2015. Selon lui, Infantino aurait alerté la justice suisse d’un paiement suspect de 1,8 million d’euros de la FIFA à son attention. Platini avait été suspendu huit ans de toute activité dans le football par la commission d’éthique de l’instance mondial du ballon rond, une sanction ramenée à six ans en appel, puis à quatre ans par le Tribunal arbitral du sport (TAS). Sepp Blatter et lui ont finalement été acquittés dans cette affaire.…

FL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne
    Alerte aux beaux buts lors de Hellas Vérone-Bologne
    information fournie par So Foot 15.01.2026 21:16 

    Hellas Vérone 2-3 Bologne Buts : Orban (13 e ) et Freuler (CSC, 71 e ) pour les Scaligeri // Orsolini (21 e ), Odgaard (29 e ) et Castro (44 e ) pour les Rossoblù Le match devant lequel vous auriez dû passer votre jeudi soir. En déplacement à l’Hellas Vérone, Bologne ... Lire la suite

  • Kylian Mbappé sera-t-il privé de ses retrouvailles avec Monaco ?
    Kylian Mbappé sera-t-il privé de ses retrouvailles avec Monaco ?
    information fournie par So Foot 15.01.2026 20:48 

    Monaco à l’abri de l’ouragan Mbappé ? Alors que le Real Madrid gêne tout le monde en ce moment, au point de se prendre une décharge par un électricien de métier en Copa del Rey, Álvaro Arbeloa ne pourra peut-être pas compter tout de suite sur Kylian Mbappé pour ... Lire la suite

  • William Saliba en a marre de « finir les saisons sans rien dans les poches »
    William Saliba en a marre de « finir les saisons sans rien dans les poches »
    information fournie par So Foot 15.01.2026 18:20 

    Ras la casquette. Après la victoire 3-2 contre Chelsea mercredi soir en League Cup, le défenseur d’Arsenal William Saliba a clairement affiché les ambitions de son équipe : cette saison, les Londoniens veulent enfin gagner des titres. « Aujourd’hui, nous avons ... Lire la suite

  • Un concert de soutien à Christophe Gleizes le 29 janvier au Bataclan
    Un concert de soutien à Christophe Gleizes le 29 janvier au Bataclan
    information fournie par So Foot 15.01.2026 18:18 

    Nous avons besoin de votre aide pour venir comme pour relayer la soirée FREE GLEIZES, concert de soutien organisé par Reporters Sans Frontières le 29 janvier 2026 au Bataclan. Post Instagram Voir sur instagram.com Christophe Gleizes, journaliste à So Foot et Society, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank