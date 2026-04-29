Michael Olise comparé à... Matteo Politano

Drôle de compliment. Michael Olise était clairement identifié comme une menace du côté du PSG, mais cela n’a pas empêché l’international français de marquer lors de la défaite épique du Bayern au Parc des Princes (5-4). Toutes les télés du monde entier ont évidemment braqué les projecteurs sur le crack bavarois, y compris en Italie, sur la chaîne Sky. C’est là que Fabio Capello a sorti de son chapeau une formule qu’il était probablement le seul à avoir en tête , lorsque ses collègues évoquaient une ressemblance entre Olise et Alessandro Del Piero.

« Les buts d’Olise ressemblent plus à ceux de (Matteo) Politano qu’à ceux de Del Piero , estime l’ancien sélectionneur de l’Angleterre, comme le rapporte le Corriere dello Sport . Avec Naples, il arrive de la gauche et frappe. Alex, lui, le faisait de la droite. Ceux d’Olise sont des buts à la Politano . » Une comparaison très flatteuse pour le joueur de Naples , qui n’a marqué que cinq fois en Serie A depuis deux ans.…

QB pour SOFOOT.com