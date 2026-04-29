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Une météo très menaçante attendue pour le match Atlético-Arsenal
information fournie par So Foot 29/04/2026 à 11:10

Une météo très menaçante attendue pour le match Atlético-Arsenal

Une météo très menaçante attendue pour le match Atlético-Arsenal

Ce mercredi soir, les cars des deux équipes pourraient être caillassés par… des grêlons. Alors que l’Atlético de Madrid reçoit ce mercredi Arsenal en demi-finales allers de Ligue des champions, la météo madrilène pourrait avoir son impact sur le jeu . En effet, un gros orage devrait passer sur la capitale espagnole entre midi et 22 heures , rapporte l’Agence nationale de météorologie (AEMET). Ça tombe bien pour les Gunners : le Belge Leandro Trossard a joué toute sa jeunesse sous la drache .

Arsenal est imperméable

L’alerte orange a été déclenchée dans la ville qui s’attend à être frappée par de violentes averses, des grêlons et de fortes rafales . Pour Mikel Arteta, tout cela n’est que du vent et l’Espagnol préfère installer un climat de confiance avant la rencontre : « Nous nous adaptons à n’importe quel contexte. Imaginez le nombre de matchs que nous avons joués dans différents scénarios, différents contextes, avec différents adversaires. »

EA pour SOFOOT.com

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