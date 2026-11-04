Michael Carrick et la magie d'Old Trafford

Il peut respirer. Michael Carrick le savait, il était en très grand danger en cas d’une énième défaite de Manchester United ce mardi contre la Roma. Ce n’est pas le 2-0 pour les Italiens sur le tableau d’affichage à la pause qui a dû le rassurer.

Pourtant, son équipe a su trouver les ressources pour remonter le score et s’imposer. De quoi donner un petit peu de répit à Carrick, au moins jusqu’à dimanche. « C’était une bonne soirée, a-t-il déclaré en conférence de presse. Beaucoup de crédit aux joueurs, pour commencer, en montrant ce caractère et cette qualité quand nous en avions besoin, ainsi qu’aux supporters . » …

LP pour SOFOOT.com