La fierté de Walid Mesloub après le but de son fils contre Nantes

Une joie de papa. À la retraite depuis 2020, Walid Mesloub a peut-être renoué avec les émotions d’un but, en vivant celui de son fils, ce vendredi soir à Bollaert. Dix-huit secondes après son entrée en jeu, Mezian Mesloub a délivré Lens et condamné le FC Nantes, pour sa première apparition dans le monde professionnel.

Papa heureux

« Je suis très fier. J’étais très ému dès sa convocation, le voir sur le terrain fouler cette pelouse, le voir faire ça, très honnêtement, je n’étais pas prêt , a réagi le paternel au micro de Ligue 1+. Je savais de quoi il était capable, je ne pensais pas qu’il allait être aussi précoce. Je suis très fier de lui en tant que papa, sa famille aussi. Il a été récompensé, même si on sait que le chemin est encore bien long, on va l’accompagner au mieux. Je voulais souligner l’apport du club, féliciter les éducateurs, les formateurs, toute la structure. Tout le monde travaille pour amener ces jeunes joueurs au haut niveau, ce soir j’ai de la chance que ce soit mon fils, j’espère qu’il y en aura d’autres. » …

CG pour SOFOOT.com