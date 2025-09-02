 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Mexique: les premiers juges élus au suffrage universel ont pris leurs fonctions
information fournie par AFP 02/09/2025 à 08:18

Le nouveau chef de la Cour suprême du Mexique, Hugo Aguilar Ortiz, participe le 1er septembre à une cérémonie traditionnelle d'intronisation des nouveaux juges élus au suffrage universel, à Mexico ( AFP / Alfredo ESTRELLA )

Les premiers juges élus au suffrage universel ont pris leurs fonctions lundi au Mexique, une première mondiale défendue par la gauche au pouvoir pour lutter contre la "corruption" au sein de la justice.

Des juges de la Cour suprême, du tribunal électoral, mais aussi de nombreux tribunaux locaux ont pris leur poste.

Les neuf ouveaux juges de la Cour suprême ont été intronisés lors d'une cérémonie traditionnelle. Les autorités des peuples autochtones ont remis un "bâton de commandement" aux membres de la plus haute juridiction du pays, au milieu de danses, de fumée d'encens et de discours en langues autochtones.

Dans la soirée, lors d'une deuxième cérémonie à laquelle a assisté la présidente Claudia Sheinbaum, l'avocat autochtone Hugo Aguilar, nouveau chef de la Cour suprême, a ouvert les portes du siège de l'institution, acclamé par la foule.

"Ceci est une invitation. Toutes les personnes qui ont besoin de la Cour suprême auront, à partir de demain, les portes grandes ouvertes", a-t-il déclaré.

L'élection unique au monde s'était déroulée en juin dernier avec un taux de participation d'à peine 13%. Cette faible participation a été largement critiquée par les opposants à la réforme, menée par la gauche au pouvoir.

Ses adversaires accusent le Mouvement pour la régénération nationale (Morena, gauche) au pouvoir depuis décembre 2018 de vouloir faire main basse sur l'appareil judiciaire.

L'élection était la pierre angulaire d'une réforme constitutionnelle défendue par le prédécesseur et mentor politique de Mme Sheinbaum, Andres Manuel Lopez Obrador, juste avant de lui remettre le pouvoir le 1er octobre.

Les Etats-Unis avaient également critiqué la réforme lorsqu'elle était encore un projet. En 2024, l'ambassadeur des Etats-Unis à Mexico sous l'administration Biden l'avait qualifiée de "risque" pour la démocratie.

La lutte contre l'impunité est un enjeu important de cette élection. Le Mexique, qui compte près de 130 millions d'habitants, enregistre chaque année 30.000 homicides. La plupart restent impunis.

Des élections complémentaires auront lieu en 2027, mettant en jeu d'autres postes au niveau fédéral et local.

Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

