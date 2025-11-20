 Aller au contenu principal
Meubles: l'enseigne Alinea (1.200 salariés) de nouveau en redressement judiciaire (sources concordantes)
information fournie par AFP 20/11/2025 à 16:55

Le magasin Alinea d'Aubagne (Bouches-du-Rhône) en novembre 2020. L'enseigne française d'ameublement de la galaxie Mulliez a été placée jeudi en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Marseille, cinq ans après avoir déjà connu le même sort. ( AFP / NICOLAS TUCAT )

L'enseigne française d'ameublement de la galaxie Mulliez, Alinea (1.200 salariés), a été placée jeudi en redressement judiciaire par le tribunal des activités économiques de Marseille, cinq ans après avoir déjà connu le même sort, a-t-on appris de sources concordantes.

Le redressement judiciaire de l'entreprise en grande difficulté financière (-47 millions d'euros de résultat net en 2024 pour 162 millions d'euros de chiffre d'affaires), sera assorti d'une période d'observation de 6 mois, selon la décision du tribunal, communiquée à l'AFP de sources syndicale et proche du dossier.

La marque compte 36 magasins et espérait atteindre la rentabilité en 2024, selon les prévisions affichées en 2023, lorsqu'elle avait présenté son plan prévoyant la transformation d'une vingtaine de magasins Zodio (également galaxie Muliez) en enseignes Alinea.

Fondée en 1989 à Avignon, Alinea avait déjà été placée en redressement judiciaire en 2020 en pleine pandémie de Covid-19.

Elle avait été finalement reprise par ses propres actionnaires, opération rendue possible par une ordonnance gouvernementale prise à la faveur de la crise sanitaire, perdant au passage 17 magasins sur 26 et près de 1.000 salariés sur 1.800.

"La direction a exprimé l'espoir de trouver un ou des repreneurs, mais pour l'instant elle est dans la confidentialité et nous ne pouvons rien savoir. Nous craignons cependant que cette éventuelle reprise ne soit que partielle, et ne porte pas sur tous les magasins", s'est inquiétée auprès de l'AFP la source syndicale.

